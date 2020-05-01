Voleybol maçında büyük hüsran! Survivor'da Acun Ilıcalı ve Evrim Nisa kapıştılar
Survivor'da dün ekranlara gelen 62. bölümde Acun Medya ve yarışmacılar arasında voleybol maçının rövanşı oynandı. Ilıcalı ve İrem Kanan'a karşı Evrim ve Nisa rakip oldu. Survivor'dan elenen Gizem ise katıldığı canlı yayında Nisa hakkında ilginç yorumda bulundu.
30 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor 2020'de nefesleri kesen bir voleybol maçı oynandı. Adada oynanan ilk voleybol maçını kazanan Acun Medya'ya karşı Evrim ikinci kez bir maç istemişti. İşte dün oynanan maçın rövanşı yapıldı. Ancak sonuç yarışmacıların istediği gibi olmadı.
Voleybolcu olan Nisa ise geçen hafta Acun Ilıcalı'nın takımında yer almıştı. Ancak Nisa ve Evrim bu hafta aynı takımda olmak istediğini belirtince ortaya büyük bir iddia çıktı. Ilıcalı karşı takımın kazanması halinde destekleyenlere 2 katı yemek ödülü vereceğini açıkladı.
"Acun Medya 2. kez galip ayrıldı": Survivor'da Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya takımına karşı karşı Evrim ve Nisa mücadele etti. Oyun öncesinde Cemal Can dışında kızların takımını destekleyen olmadı. Maçta durum 2-2'ye geldi ve kazanan 5. sette belli oldu. Son sette rakibine üstünlük kuran Acun Medya takımı maçı kazanmayı başardı.
Acun Ilıcalı, voleybol maçını kaybeden Evrim ve Nisa'ya ödülden yararlanabileceklerini söyleyip jestte bulundular. Fakat, Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can'ın ise ödüle dahil edilmeyeceğini öğrenen, Evrim ve Nisa kek, bisküvi ve yiyeceklerden oluşan ödülü almayacaklarını söyledi.