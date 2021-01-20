Vladimir Putin’in sarayını Rus muhalif Navalny ifşa etti! 'Monako’nun 39 katı büyüklükte'
RUSYA Devlet Başkanı Putin'in Karadeniz kıyısındaki sarayı ifşa oldu. Mevcut hükumete muhalif Alexei Navalny'nin paylaştığı videoya göre sarayda yok yok. Gizli tünel, yüzme havuzu, buz pisti, kilise ve dahası...
Rusya tarafından zehirlendiği iddiasıyla Almanya’ya sığındıktan sonra geçen hafta Rusya’ya geri dönen Rus muhalif Alexei Navalny’nin ülkeye girişi sırasında tutuklandı. Bir iş insanı olan ve Putin’in politikalarına sık sık tepki göstererek siyasete soyunan Navalny, pazar günü gözaltına alınırken, bugün Putin’in Karadeniz kıyısındaki lüks sarayının detayları ortaya çıktı.
Rus lider Putin’in yaklaşık 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL ve 100 milyar ruble) sarayının bütün detayları Navalny’nin kurduğu internet sitesinde ortaya çıktı.
Putin’in Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde inşa edilen sarayının hem boyutu hem de özellikleri uluslararası kamuoyunun gündem maddesi oldu.
"Burası Rusya içinde ayrı bir devlet"
Navalny paylaştığı videoda, “Burası Rusya’nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık. Parmaklıklar, kendine özel limanı, özel güvenliği, kilisesi, kendisine ait izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol alanı bile var. Burası Rusya içinde ayrı bir devlet. Bu devletin de tek ve değişmeyen bir çarı var: Putin” dedi.