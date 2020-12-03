VJ Bülent'i kahreden ölüm haberi: Kollarımdaydın

1995 yılından itibaren Vj Bülent olarak 14 sene boyunca Kral TV'de Vj olarak görev alan Bülent Çarıkçı kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanan bir isim olmuştu. Kral TV'nin ardından Tatlıses TV'de DJ'lik yapan Bülent Çarıkçı televizyon dünyasına veda etmişti.