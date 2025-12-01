VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Anlattıkları ortalığı karıştıracak...
90’ların efsane VJ’si Bülent Çarıkçı, yani herkesin “VJ Bülent” olarak tanıdığı isim, uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü ve müzik dünyasının karanlık yüzünü ifşa etti. İstanbul’u terk edip Edirne’ye yerleşen 53 yaşındaki Çarıkçı, katıldığı programda şoke eden açıklamalar yaptı. VJ Bülent, yıllarca sessiz kaldığı sektördeki çirkin olayları tek tek anlattı: Benden kadın isteyen popçular oldu.
“53 yaşıma geldim, neler yaşadım neler… Benden kadın isteyen popçular oldu. İsim veremem ama o kadar aşağılık insanlar vardı ki…”
En çarpıcı iddia ise 90’ların ünlü bir erkek popçusuyla ilgili. VJ Bülent o ismi hâlâ sağda solda gördüğünü belirterek öfkesini şu sözlerle dile getirdi:
“Bir tanesi var… Uzun boylu erkek popçu. Hâlâ adı var ama sanı kalmadı. Beni kumpasa getirdi. Ev telefonları devrinde aradı, ‘Ya bir şey söyleyeceğim, bizim çocuklara kadın yok mu?’ dedi. Komplolar kurdu bana. Hâlâ görürüm onu, içimden geçiririm: ‘İğrenç bir insansın!’ Nefret ediyorum o adamdan.”
Yıllarca suskun kalan Çarıkçı, “Bana kurduğu kumpasları bir gün konuşsam yer yerinden oynar” diyerek yeni açıklamaların sinyalini verdi.