VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Anlattıkları ortalığı karıştıracak...

En çarpıcı iddia ise 90’ların ünlü bir erkek popçusuyla ilgili. VJ Bülent o ismi hâlâ sağda solda gördüğünü belirterek öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir tanesi var… Uzun boylu erkek popçu. Hâlâ adı var ama sanı kalmadı. Beni kumpasa getirdi. Ev telefonları devrinde aradı, ‘Ya bir şey söyleyeceğim, bizim çocuklara kadın yok mu?’ dedi. Komplolar kurdu bana. Hâlâ görürüm onu, içimden geçiririm: ‘İğrenç bir insansın!’ Nefret ediyorum o adamdan.”