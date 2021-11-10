Viyana'da genelevi aşı merkezi yaptılar! İlk giden bir Türk oldu

Avusturya’nın başkenti Viyana'daki bir sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Funpalast isimli genelev, ilginç bir kampanya başlattı. Genelevin bitişiğine bir aşı merkezi açan işletmeci, her Pazartesi aşı olanlardan sauna ve wellness hizmetini içeren giriş fiyatı 40 euro almıyor. Yani giriş ve bu hizmetler ücretsiz. İçeride aşk hizmeti almak isteyenler ise ücretini ödüyor. Hizmetten ilk yararlananlar Türkler olurken, en çok yabancılar kampanyaya büyük ilgi gösteriyor.