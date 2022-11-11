Vitor Pereira saha kenarında çılgına döndü: Kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." diyerek teknik direktör Vitor Pereira ile sözleşme imzalamıştı. Sarı - lacivertlilerin başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı, 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından ise Brezilya temsilcisi Corinthians'ın başına geçmişti.