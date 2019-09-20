Vitiligo'lu model Winnie Harlow uçak pozu nedeniyle eleştirilere maruz kaldı
America's Next Top Model yarışmasının yıldızı Winnie Harlow'un uçak pozu tepkilere neden oldu.
25 yaşındaki Kanadalı model Winnie Harlow, uçakta yaşadığı bir olayı anlattığı pozuyla eleştirilerin hedefi haline geldi.
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Vitiligolu model olarak tanınan Harlow, Milan Moda Haftası'nda podyuma çıkmak için Amerika'ya dönecekken business class bileti bittiği için ekonomi sınıfında yolculuk yapmak zorunda kaldı.
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Uçakta ekonomi sınıfında yolculuk yapan Winnie Harlow, bu fotoğrafı paylaştı ve 4 gündür uykusuz olduğunu ekonomi sınıfında uçmak zorunda kaldığını ve bur durumun ne kadar zor olduğunu not düştü. Harlow, fotoğrafta ayağını koltuğa koymuş şekilde uyuyordu.
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Bu şikayet dolu paylaşımdan sonra takipçileri Harlow'u eleştiri yağmuruna tutmaya başladılar. Bir takipçisi 'İnsanlar her gün bu şekilde yolculuk yapıyor, amma abarttın' dedi.
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