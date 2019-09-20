Vitiligo'lu model Winnie Harlow uçak pozu nedeniyle eleştirilere maruz kaldı

Uçakta ekonomi sınıfında yolculuk yapan Winnie Harlow, bu fotoğrafı paylaştı ve 4 gündür uykusuz olduğunu ekonomi sınıfında uçmak zorunda kaldığını ve bur durumun ne kadar zor olduğunu not düştü. Harlow, fotoğrafta ayağını koltuğa koymuş şekilde uyuyordu.