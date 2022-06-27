"Vitaminler helal olsun kızım" Işın Karaca'nın "Mucize Kız'ı" Gazi koşusunda ikinci oldu

Türk Pop Müziği'nin yıldızlarından olan, güçlü sesi, farklı yorumuyla hafızalara kazınan, "Kızıma memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum" sözleriyle akıllarda kalan şarkıcı Işın Karaca'nın yetiştirdiği atı "Mucize Kız" 22 safkan atın katıldığı Gazi Koşusu'nda başta geri kalırken, sonradan büyük bir atağa geçerek 2. oldu. Derece alan Mucize Kız'ın başarısından duyduğu mutluluğu sosyal medyadan paylaşan Karaca " Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım!" dedi.