"Vitaminler helal olsun kızım" Işın Karaca'nın "Mucize Kız'ı" Gazi koşusunda ikinci oldu
Sesiyle, güçlü yorumuyla Türk Pop Müziği'nin yıldızlarından olan şarkıcı Işın Karaca'nın yetiştirdiği atı "Mucize Kız" Gazi Koşusu'nda 2. oldu. 22 safkan atın yarıştığı koşuda derece alan Mucize Kız'ın başarısından duyduğu mutluluğu ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından böyle paylaştı...
Türk Pop Müziği'nin yıldızlarından olan, güçlü sesi, farklı yorumuyla hafızalara kazınan, "Kızıma memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum" sözleriyle akıllarda kalan şarkıcı Işın Karaca'nın yetiştirdiği atı "Mucize Kız" 22 safkan atın katıldığı Gazi Koşusu'nda başta geri kalırken, sonradan büyük bir atağa geçerek 2. oldu. Derece alan Mucize Kız'ın başarısından duyduğu mutluluğu sosyal medyadan paylaşan Karaca " Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım!" dedi.
2. oldu
Işın Karaca'nın yetiştirdiği 'Mucize' kız Gazi Koşusu'nda 2. gelerek büyük bir başarıya imza attı.
Büyük bir atağa geçti
Koşunun başlarında geride kalan mucize kız büyük bir atağa geçerek gazi koşusunu 2. Olarak tamamladı.
Başarısından mutlu
Işın Karaca Mucize kız'ın başarısından oldukça mutlu olduğunu söyledi.