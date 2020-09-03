Virüsü unuttular! Sıcaklardan bunalan beyaz cennete kaçtı

Pamukkale travertenlerinden akan suyun en önemli özelliği ise romatizmal hastalıklar, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarına iyi geldiği uzmanlar tarafından sık sık söyleniyor. Uzmanları dikkate alan vatandaşlar ise adeta akın ediyor. Beyaz cennet olarak da bilinen travertenleri, birçok turist şifalı su özelliğinden dolayı geldiği öğrenildi. Özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenen traverten suyunu ve travertenlerde oluşan çamuru vatandaşların vücutlarına sürmesi gözlerden kaçmadı.