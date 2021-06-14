Virüse 'çare' için tapınak kuruldu! Hindistan'da koronaya tapıyorlar
Covid-19'a 'çare' ararken farklı yollara başvurulan Hindistan'dan son gelen haber oldukça ilginç. Ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde 'Korona Tanrıçası' adlı bir tapınak kuruldu. Tapınak, daha ilk günlerinden yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilmeye başlandı.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünyanın her yerine yayıldı. On milyonlarca insana bulaşan virüs dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişinin hayatına mal oldu.
Pandemi ile birlikte 'eski normal'lerimizi rafa kaldırdık. Milyonlarca insanın hayatını değiştiren virüs Hindistan'da bir tanrıçanın ortaya çıkmasına neden oldu; 'Korona Tanrıçası'
Pandemiden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ve 'virüsün yeni merkezi' olarak anılan Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde "Corona Mata" (Korona Tanrıçası) adlı bir tapınak kuruldu.
Hindustan Times'ta yer alan habere göre, Shuklapur köyünde inşa edilen tapınak tamamen çevredeki halkta toplanan paralar ile yapıldı. Taş üzerine kabartmalı olarak işlenen 'Korona Tanrıçası' figürüne ev sahipliği yapan tapınak her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor.