Viral olan görüntülerden sonra servetini açıkladı! Özcan Deniz'in 20 tane evi mi var
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün paylaştığı ev turu videosunda, Özcan Deniz'in yaklaşık 20 taşınmaza sahip olduğu öne sürülünce magazin gündemi hareketlendi. Ünlü sanatçı, servetine ilişkin bu iddialara avukatı üzerinden açıklık getirdi. Söylentilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Deniz, sahip olduğu mal varlığına da değinerek hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Ercan Deniz ile yaşadığı problemler nedeniyle magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. 53 yaşındaki sanatçının, uzun zamandır süren bu anlaşmazlıklar nedeniyle ailesiyle ilişkilerinde zor bir dönemden geçtiği biliniyor. Son olarak Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün yaptığı ev turu paylaşımında 20 tane taşınmazı olduğuna dair iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Bakın gündemi servet iddialarıyla sardan bu haberlere nasıl tepki gösterdi...
Özcan Deniz'in yaklaşık 20 gayrimenkule sahip olduğu iddiası gündeme gelerek magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan görüntüler sonrası gözler ünlü sanatçıya çevrildi.
AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI
Ortaya atılan bu iddiaların ardından Deniz, yayılan videoyla ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı. Sanatçının avukatı Ahmet Başçı aracılığıyla yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Deniz'in üstüne kayıtlı 1 adet ev ve 1 adet arsa olduğunu belirten Başçı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: