Viral olan görüntülerden sonra servetini açıkladı! Özcan Deniz'in 20 tane evi mi var

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Ercan Deniz ile yaşadığı problemler nedeniyle magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. 53 yaşındaki sanatçının, uzun zamandır süren bu anlaşmazlıklar nedeniyle ailesiyle ilişkilerinde zor bir dönemden geçtiği biliniyor. Son olarak Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün yaptığı ev turu paylaşımında 20 tane taşınmazı olduğuna dair iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Bakın gündemi servet iddialarıyla sardan bu haberlere nasıl tepki gösterdi...