Vip dolandırıcı yakayı ele verdi! Sanat camiasını çok fena tokatlamış

İstanbul'da, sanat camiasıyla da içli dışlı olan ve bazı yardım organizasyonu haberleriyle gündeme gelen ESKA Grup'un patronu Ömer Eren Şar dolandırıcı çıktı. Eren Şar'ın, yargıda bağlantıları olduğunu öne sürüp davası olanların hapis cezasını indirtebileceğini ve cezaevinden çıkarabileceğini söyleyerek sanat camiasını milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi.