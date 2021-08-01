Vip dolandırıcı yakayı ele verdi! Sanat camiasını çok fena tokatlamış
İSTANBULda, yargıda bağlantıları olduğunu öne sürüp davası olanların hapis cezasını indirtebileceğini ve cezaevinden çıkarabileceğini söyleyerek sanat camiasını milyonlarca lira dolandıran Ömer Eren Şar yakayı ele verdi.
İstanbul'da, sanat camiasıyla da içli dışlı olan ve bazı yardım organizasyonu haberleriyle gündeme gelen ESKA Grup'un patronu Ömer Eren Şar dolandırıcı çıktı. Eren Şar'ın, yargıda bağlantıları olduğunu öne sürüp davası olanların hapis cezasını indirtebileceğini ve cezaevinden çıkarabileceğini söyleyerek sanat camiasını milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi.
2011'de Eska adlı prodüksiyon şirketini kuran, ünlü isimlerle bir araya gelerek reklam ve klip çekimleri yapan Ömer Eren Şar, iddiaya göre özellikle yargı camiasındaki kişilerle fotoğraflar çektirip çevresindekileri yargıda sözünün geçebileceğine inandırdı.
Hapisten çıkarma vaadi
Sanat camiasındaki referansları aracılığıyla davası ya da soruşturması bulunan kişilerle irtibat kurmaya başlayan Şar'ın, dava dosyalarını çözebileceğini vaat ederek yüksek miktarda para aldığı belirlendi.
Cinayet sanığından 500 bin lira...
Eren Şar'ın, bir cinayet davasında sanığın cezasını indirebileceği ancak karşılığında 500 bin lira para istediği ortaya çıktı. Parayı aldıktan sonra çeşitli bahaneler sunan Şar'ın üst düzey kişilerle konuştuğunu ve duruma el atacaklarını söylediği belirlendi.