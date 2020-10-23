Villareal Sivasspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e karşı deplasmanda çok uğraşmasına rağmen puan alamadı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçı 2-2'ye taşıyan Sivasspor, ikinci yarıda 3-2 geriye düşmesine rağmen Gradel'in frikik golü ile eşitliği yakaladı fakat oyuna sonradan giren Paco Alcacer attığı iki golle maçın sonucunu belirledi. Sivasspor'da kaleci Samassa, bir penaltı vuruşu çıkarmayı başardı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına konuk oldu.
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2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi ve 3-3'ü yakalayan Sivasspor, sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
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Villarreal'in gollerini 13'te Takefusa Kubo, 20'de Carlos Bacca, 57'de Juan Foyth, 74 ve 78'de Paco Alcacer kaydetti.
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Sivasspor'un gollerini 33'te Olarenwaju Kayode, 43'te Mustapha Yatabare, 64'te Max Gradel attı.
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