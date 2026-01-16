Villada 2 çocuğunu öldürüp intihar eden Sergen Altunbaş bakın kimmiş? Eşini dövmüş ve...

ADANA Boynuyoğun Mahallesi'ndeki lüks villada yaşanan cinayet ve intihar olayının detayları ortaya çıktı. Eşinin önceki günlerde yaşanan tartışma sonucu evi terk ettiği öğrenilen Sergen Altunbaş, 8 ve 6 yaşındaki çocuklarını öldürüp intihar etti. 34 yaşındaki Sergen Altunbaş'ın Youtuber olarak zengin olduğu öğrenildi. ABD'de de lüks bir hayat kuran Sergen Altunbaş'ın eşinin ise şiddet sonucu evi terkettiği ortaya çıktı. Cinayet ve ardından gelen intiharla ilgili detayla ve Instagram hesabından yansıyanlar yürek burktu.