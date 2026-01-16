Villada 2 çocuğunu öldürüp intihar eden Sergen Altunbaş bakın kimmiş? Eşini dövmüş ve...
ADANA'da yaşanan aile trajedisinin detayları ortaya çıktı. 2 küçük çocuğunu öldürüp intihar eden Sergen Altunbaş'ın bir Youtuber olduğu ortaya çıktı. Sergen Altunbaş daha önce şiddet uyguladığı eşi evi terk edince kızı Ada ile Mert'i öldürdü. İntihar ederek hayatına son veren Sergen Altunbaş, Instagram üzerinden seyahat ve vize videoları çekerek zengin olmuş.
ADANA Boynuyoğun Mahallesi'ndeki lüks villada yaşanan cinayet ve intihar olayının detayları ortaya çıktı. Eşinin önceki günlerde yaşanan tartışma sonucu evi terk ettiği öğrenilen Sergen Altunbaş, 8 ve 6 yaşındaki çocuklarını öldürüp intihar etti. 34 yaşındaki Sergen Altunbaş'ın Youtuber olarak zengin olduğu öğrenildi. ABD'de de lüks bir hayat kuran Sergen Altunbaş'ın eşinin ise şiddet sonucu evi terkettiği ortaya çıktı. Cinayet ve ardından gelen intiharla ilgili detayla ve Instagram hesabından yansıyanlar yürek burktu.
2 KÜÇÜK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Youtuber olan 34 yaşındaki Sergen Altunbaş eşi evi terk edince 8 yaşındaki kızı Ada ile 6 yaşındaki oğlu Mert'in canına kıydı. Çocuklarını tabancayla vuran Sergen Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etti.
CİNAYETİN SEBEBİ NE?
Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş'ın cinayeti eşi G.A'nın evi terk etmesi sebebiyle işlediği iddia edildi. Genç kadının bir kaç gün önce kavga ettiği eşini terk ettiği belirlendi.
Sergen Altunbaş, Kasım ayında eşinin bu fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayıp, 'Bir kadın seni vezir de eder rezil de' ifadelerini yazdığı görüldü. İddiaya göre Sergen Altunbaş, eşine şiddet uyguluyordu.