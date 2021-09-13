Vildan Atasever-Mehmet Erdem evliliği 'bebek yüzünden' mi erkene alındı?

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, geçtiğimiz akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.40 yaşındaki Vildan Atasever ile kendisinden üç yaş büyük Mehmet Erdem'in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı.