Videoyu ve mesajları ifşa etti! Survivor'da Acun Ilıcalı çileden çıkıp isyan etti
Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleri arasında çıkan krizde Acun Ilıcalı mesajları ve videoyu ifşa ederek isyan etti.
Yıllardır ekranlarda olan Survivor'un bu sene yayınlanan bölümlerinde yarışmacılardan çok aileleri gündem oldu. Bir ödül oyunu için Dominik'e gelen ailelerden Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksek'in annesi arasında gerginlik çıktı.
Sosyal medyada hızla yayılan gerginliğe dayanamayan Acun Ilıcalı ise yarışmacılara aileleriyle konuşup bu konuyu kapatmasını istedi. Ancak gerginliğin bitmediğini gören Ilıcalı, ada konseyinde fena patladı.
Ailelerin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesi konusunda yarışmacıları uyardıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler." demişti.
"Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin." diyen Ilıclaı "Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya" demişti.