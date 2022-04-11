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Videosu ifşa olmuştu! Skandalın ardından Mahsun Kırmızıgül Ece Binay boşandı: İlk sözü bakın ne oldu

Videosu ifşa olmuştu! Skandalın ardından Mahsun Kırmızıgül Ece Binay boşandı: İlk sözü bakın ne oldu

Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül ile Avukat Ece Binay'dan üzücü haber geldi.

Videosu ifşa olmuştu! Skandalın ardından Mahsun Kırmızıgül Ece Binay boşandı: İlk sözü bakın ne oldu

Sinema uğruna ara verdiği müziğe 16 yıl sonra geri dönen Mahsun Kırmızıgül, son olarak 'Bergen' filminde 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçının kendi sesi yerine başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın şarkıları seslendirmesine tepki göstermişti.

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Videosu ifşa olmuştu! Skandalın ardından Mahsun Kırmızıgül Ece Binay boşandı: İlk sözü bakın ne oldu

37 yaşındaki Ece Binay ile evli olan 53 yaşındaki sanatçının, genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmıştı. 

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Videosu ifşa olmuştu! Skandalın ardından Mahsun Kırmızıgül Ece Binay boşandı: İlk sözü bakın ne oldu

Kırmızıgül'ün, avukat eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Videosu ifşa olmuştu! Skandalın ardından Mahsun Kırmızıgül Ece Binay boşandı: İlk sözü bakın ne oldu

Ece Binay, Kırmızıgül soyadını sosyal medya profilinden silmişti.

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