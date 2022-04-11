Videosu ifşa olmuştu! Skandalın ardından Mahsun Kırmızıgül Ece Binay boşandı: İlk sözü bakın ne oldu
Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül ile Avukat Ece Binay'dan üzücü haber geldi.
Sinema uğruna ara verdiği müziğe 16 yıl sonra geri dönen Mahsun Kırmızıgül, son olarak 'Bergen' filminde 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçının kendi sesi yerine başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın şarkıları seslendirmesine tepki göstermişti.
115
37 yaşındaki Ece Binay ile evli olan 53 yaşındaki sanatçının, genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmıştı.
215
Kırmızıgül'ün, avukat eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
315
Ece Binay, Kırmızıgül soyadını sosyal medya profilinden silmişti.
415