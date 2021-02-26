Video izleyerek yapmaya başladı! Mersin'e yurtdışından sipariş yağıyor
MERSİN'de video izleyerek punch yapmaya başlayan 2 çocuk annesi İrem Yiğit, şimdi yurt dışında sipariş alıyor.
Mersin’de yaşayan 2 çocuk annesi İrem Yiğit, yurt dışında trend olan ve Türkiye’de de insanların hobileri arasında girmeye başlayan punch nakışı yaparak, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de geçimini sağlıyor. Kendisinin de hobi olarak başladığı, hiçbir eğitim almadan videolar izleyerek, deneme yoluyla eserler ortaya çıkaran Yiğit, şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor.
Punch nakışı için kasnak ve punch (panç) iğnesi kullanılıyor. Kumaşların üzerinde oluşan kabartmalı doku sayesinde derinlikli bir görünüm elde ediliyor.
Kumaşın ters yüzüne punch iğnesiyle desenin işlenmesinin ardından, kumaşın düz yüzünde ortaya bu kabartmalı görünüm çıkıyor. Aslında isteğe göre her iki taraf da kullanılabiliyor, hatta aynı çalışmada kullanım da 3 boyutlu görüntü katarak çalışmayı daha da farklılaştırıyor.
Özellikle yurt dışında trend hobiler arasında yer alan punch nakışı Türkiye’de de sevilen hobiler arasına girmeye başladı. Mersin’de de önce hobi olarak başlayan ardından işi olan İrem Yiğit’in yaptığı eserler, görenlerin büyük beğenisini topluyor.