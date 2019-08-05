Victoria's Secret'ın ilk trans birey modeli Valentina Sampaio'nun güzelliği göz dolduruyor

Victoria's Secret'ın ilk trans birey modeli Valentina Sampaio'nun güzelliği göz dolduruyor

Victoria's Secret tarihinde bir ilk yaşandı. Victoria's Secret, kadrosuna ilk trans model Valentina Sampaio'yu kattı.

Victoria's Secret'ın ilk trans birey modeli Valentina Sampaio'nun güzelliği göz dolduruyor - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde 2019'da Victoria's Secret defilesinin olmayacağının duyurulmasının ardından ünlü iç çamaşırı markası bu kez ilk trans modelini duyurdu. Daha önce Vogue dergisi kapağında de yer alan ilk trans model olan 22 yaşındaki Valentina Sampaio Victoria's Secret Pink serisinin yeni yüzü oldu.

111
Victoria's Secret'ın ilk trans birey modeli Valentina Sampaio'nun güzelliği göz dolduruyor - Sayfa 2

Ünlü model Valentina Sampaio, Instagram hesabından Victoria's Secret kulis pozu paylaştı. 19 yaşında, L’Oreal Paris Güzellik Elçisi seçilen Sampaio'ya diğer Victoria's Secret modellerinden de tebrik mesajları geldi.

211
Victoria's Secret'ın ilk trans birey modeli Valentina Sampaio'nun güzelliği göz dolduruyor - Sayfa 3

Victoria’s Secret yaratıcı yönetmeni Ed Razek’in bir röportajda, 190 ülkede 1 milyarın üzerinde insan tarafından izlenen şovun büyük bir kitleyi hedef aldığını belirterek şunları söylemişti: 

311
Victoria's Secret'ın ilk trans birey modeli Valentina Sampaio'nun güzelliği göz dolduruyor - Sayfa 4

“Sanırım pazarın sürekli değiştiğini ele alıyoruz. Şovda transseksüel ya da büyük beden model kullanmayı düşünüp düşünmediğimizi soruyorsunuz. 

411