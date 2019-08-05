Victoria's Secret'ın ilk trans birey modeli Valentina Sampaio'nun güzelliği göz dolduruyor
Victoria's Secret tarihinde bir ilk yaşandı. Victoria's Secret, kadrosuna ilk trans model Valentina Sampaio'yu kattı.
Geçtiğimiz günlerde 2019'da Victoria's Secret defilesinin olmayacağının duyurulmasının ardından ünlü iç çamaşırı markası bu kez ilk trans modelini duyurdu. Daha önce Vogue dergisi kapağında de yer alan ilk trans model olan 22 yaşındaki Valentina Sampaio Victoria's Secret Pink serisinin yeni yüzü oldu.
Ünlü model Valentina Sampaio, Instagram hesabından Victoria's Secret kulis pozu paylaştı. 19 yaşında, L’Oreal Paris Güzellik Elçisi seçilen Sampaio'ya diğer Victoria's Secret modellerinden de tebrik mesajları geldi.
Victoria’s Secret yaratıcı yönetmeni Ed Razek’in bir röportajda, 190 ülkede 1 milyarın üzerinde insan tarafından izlenen şovun büyük bir kitleyi hedef aldığını belirterek şunları söylemişti:
“Sanırım pazarın sürekli değiştiğini ele alıyoruz. Şovda transseksüel ya da büyük beden model kullanmayı düşünüp düşünmediğimizi soruyorsunuz.