Victoria's Secret'ın ilk trans birey modeli Valentina Sampaio'nun güzelliği göz dolduruyor

Geçtiğimiz günlerde 2019'da Victoria's Secret defilesinin olmayacağının duyurulmasının ardından ünlü iç çamaşırı markası bu kez ilk trans modelini duyurdu. Daha önce Vogue dergisi kapağında de yer alan ilk trans model olan 22 yaşındaki Valentina Sampaio Victoria's Secret Pink serisinin yeni yüzü oldu.



