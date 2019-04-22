Victoria's Secret meleği yürek hoplattı!
Model Joy Corrigan, Miami sahillerinde bikini çekimleri sırasında birbirinden iddialı pozlar verdi. Corrigan'a model arkadaşı Marlaina Pate eşlik etti.
Seçkin markaların reklam yüzü olan 24 yaşındaki genç model Joy Corrigan, bu defa bir plaj giyimi markasının çekimleri için kamera karşısındaydı. Çekimler için tek omuzlu ve nude tonlar taşıyan bir bikini giyen Victoria's Secret meleği, kameralara birbirinden iddialı pozlar verdi.
Seksi modele, meslektaşı ve sağlıklı yaşam koçu Marlaina Pate de Corrigan'a eşlik etti.
ABD'nin North Caroline eyaletinde yaşayan sıradan bir kasabalıyken, ilk modellik teklifini henüz 14 yaşındayken alan Joy, 18 yaşına geldiğindeyse bir ajansa kaydolarak modelliği profesyonel olarak icra etmeye başlamış.
18 yaşına bastığında ilk işi bir ajansa kaydolmak olan Joy, birçok ünlü derginin sayfalarında yer almanın yanı sıra, müzik klipleri ve reklam filmlerinde de rol aldı.