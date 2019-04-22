Victoria's Secret meleği yürek hoplattı!

Seçkin markaların reklam yüzü olan 24 yaşındaki genç model Joy Corrigan, bu defa bir plaj giyimi markasının çekimleri için kamera karşısındaydı. Çekimler için tek omuzlu ve nude tonlar taşıyan bir bikini giyen Victoria's Secret meleği, kameralara birbirinden iddialı pozlar verdi.