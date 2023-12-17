Victoria's Secret meleği Frida Aasen 'Türk aşığı' çıktı! Bakın en çok neleri seviyormuş

Türk malı kıyafetler giyiyorum

Defilenin baş mankeniydiniz, teklif geldiğinde neler hissettiniz? Bu projeyi kabul etmenizdeki en büyük etken neydi?

- Daha önceden izlemiştim. O yüzden de bir bilgim vardı. Prodüksiyonun ne kadar güzel bir duygu olduğunu biliyordum. Geldiğinde bu teklif hemen kabul ettim. Sebebi bu. Bu şovun bir parçası olmak ve tekrar Türkiye'ye gelmek benim için çok güzel bir duygu.