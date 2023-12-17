Victoria's Secret meleği Frida Aasen 'Türk aşığı' çıktı! Bakın en çok neleri seviyormuş
ANTALYA'ya gelen Victoria's Secret'in ünlü mankenlerinden Frida Aasen, "Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar burada gerçekten çok misafirperver. Baklavaya bayılıyorum. Ama Türk kahvaltısını da çok seviyorum. Birçok çeşit peynir var. Ve çok lezzetli" dedi.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da Dosso Dossi Fashion Show defilesi gerçekleştirildi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan defilenin ardından Victoria's Secret'in ünlü mankenlerinden baş manken Frida Aasen ile basın toplantısı düzenledi. Defilenin baş mankeni Frida Aasen da Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" diyerek, defilede çok iyi zaman geçirdiğini, organizasyonun mesaj içermesinin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.
İklim değişikliğiyle ilgili moda endüstrisi olarak mesaj iletmelerinden mutluluk duyduğunu aktaran Aasen, "Türk tekstili çok etkileyici. Bu ürünleri daha çok tanıtmak gerekiyor. İnşallah Türkiye'nin de dünyada büyük markaları olacaktır." dedi. Daha önce Kapadokya bölgesinde, Bodrum ve İstanbul'da bulunduğunu anlatan Aasen, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Burada olduğum için şanslıyım. Podyumda yürürken çimlerin kurumuş olması, arka plandaki kuraklığı temsil eden sıcak görüntüler verilen mesajı bana fazlasıyla hissettirdi." dedi.
Türk malı kıyafetler giyiyorum
Defilenin baş mankeniydiniz, teklif geldiğinde neler hissettiniz? Bu projeyi kabul etmenizdeki en büyük etken neydi?
- Daha önceden izlemiştim. O yüzden de bir bilgim vardı. Prodüksiyonun ne kadar güzel bir duygu olduğunu biliyordum. Geldiğinde bu teklif hemen kabul ettim. Sebebi bu. Bu şovun bir parçası olmak ve tekrar Türkiye'ye gelmek benim için çok güzel bir duygu.
Tekstil ve beyaz eşya konusunda Türkiye en büyük ihracatçılardan. Türk malı elbise ya da beyaz eşya kullandınız mı? Kullandıysanız memnun kaldınız mı?
- Türk malı kıyafetleri kesinlikle giyiyorum. Zaten kullandığım bir şey. Ama evimizi yapıyoruz belki çok güzel şeyler bulabiliriz Türk malı beyaz eşyalarında.