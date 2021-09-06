Victoria Beckham eşi David'den intikam aldı! Müstehcen fotoğrafını açıkça paylaştı!
Eski şarkıcı ve model Victoria Beckham'dan, geçen yıl 'poposunun fotoğrafını paylaşan' eşi David Beckham'dan intikam pozu...
Victoria Beckham, eşi Victoria Beckham'ı havuzda yakaladı ve fotoğrafladı. Beckham'ın poposunu paylaşan Victoria Beckham herkesi şaşırttı.
Geçen yıl David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçasının göründüğü bu fotoğrafı paylaşarak "Çok iyi görünüyor" notunu yazmıştı.
'Popo intikamı'
Aradan tam 1 yıl geçtikten sonra Victoria Beckham, daha fazlasını kocası David Beckham'a yaptı. David Beckham'ın havuzda poposunun göründüğü fotoğrafı paylaştı. Bir yıl sonra Victoria popo intikamı aldı yorumları yapıldı.
Havuzda keyif yaparken kalçasını açan David Beckham'ın o anını yakalayan Victoria Beckham, bunu Instagram hesabından paylaştı ve altına "Mutlu pazarlar, rica ederim!" yazdı.