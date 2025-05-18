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Victor Osimhen için maskeli bebek ören Neslihan teyze tribünde

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Victor Osimhen için maskeli bebek ören Neslihan teyze tribünde

Kayseri'nin Yeşilhisar kırsalında çiftçilikle uğraşan Neslihan Demir, Galatasaray'ın dünya yıldızı oyuncusu Victor Osimhen ile özdeşleşen maske detayının da yer aldığı bebek ördü.

Victor Osimhen için maskeli bebek ören Neslihan teyze tribünde - Resim: 1

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği", Galatasaray'ın hayranı olduğu yıldız golcüsüne hediye etmek istiyordu.

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Victor Osimhen için maskeli bebek ören Neslihan teyze tribünde - Resim: 2

Gün içinde Demir'in, Kayserispor maçını takip etmek üzere RAMS Park'ta olduğu görüldü.

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Victor Osimhen için maskeli bebek ören Neslihan teyze tribünde - Resim: 3

Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan ve fanatik Galatasaray taraftarı olan 56 yaşındaki 4 çocuk annesi Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'e sevgisini göstermek için oyuncuyu simgeleyen bebek örmeye başladı.

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Victor Osimhen için maskeli bebek ören Neslihan teyze tribünde - Resim: 4

Daha önce torunlarına, komşu çocuklarına farklı figürlerde bebekler örüp hediye eden Demir, bir haftada tamamladığı "Osimhen bebeği"nde ünlü oyuncuyla özdeşleşen maske detayını da unutmadı.

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