Vezirler Şehri"ndeki Alaca Cami ibadete açıldı

Bugün Alaca Cami'nin olduğu alandaki ilk cami 16. yüzyılda Gazi Ağa tarafından inşa edildi. İlk caminin harap olması nedeniyle 1757'de Kamil Ahmed Paşa tarafından aynı yere daha büyük bir cami yapıldı. Bu caminin de 1815'teki büyük yangında harap olmasının ardından 1816'da Süleyman Paşa tarafından yeni cami inşa edild