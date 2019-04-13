Vezirler Şehri"ndeki Alaca Cami ibadete açıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki tarihi Alaca Cami, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından restore edilen Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki tarihi Alaca (Süleyman Paşa) Cami yeniden ibadete açıldı.
Osmanlı döneminde çıkardığı çok sayıda vezir nedeniyle "Vezirler Şehri" olarak da bilinen Travnik'in sembollerinden olan Alaca Cami, özellikle renkli duvar süslemeleri ile biliniyor.
Bugün Alaca Cami'nin olduğu alandaki ilk cami 16. yüzyılda Gazi Ağa tarafından inşa edildi. İlk caminin harap olması nedeniyle 1757'de Kamil Ahmed Paşa tarafından aynı yere daha büyük bir cami yapıldı. Bu caminin de 1815'teki büyük yangında harap olmasının ardından 1816'da Süleyman Paşa tarafından yeni cami inşa edild
Süleyman Paşa Camisi olarak da bilinen Alaca Cami, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımanda zarar gördükten sonra 1945'te onarıldı. Adını içinde ve dışındaki Rumiler, servi ve ağaç desenlerinden alan Alaca Cami'nin VGM tarafından restorasyonu 2017'de başlamıştı.