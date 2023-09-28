Vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar netleşti! e-Devlet detayına dikkat!

Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verilecek. Erdoğan, "Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44.4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16.7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.