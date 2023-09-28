Vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar netleşti! e-Devlet detayına dikkat!
Üniversitelilere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin detayları netleşti. e-Devlet üzerinden bu destekle ilgili bir şifre tanımlanacak. Bu şifre ile beraber vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alınabilecek..
Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verilecek. Erdoğan, "Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44.4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16.7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.
Ahaber'de yer alan habere göre eğitimi devam eden üniversiteli gençlere E-devlet üzerinden vergisiz telefon ve bilgisayar almayı hak ettiklerini gösteren bir şifre tanımlanacak. E-devlet üzerinden kendine tanımlanan şifreyi öğrenen öğrenci, bu şifre ile e-ticaret platformlarından ya da teknoloji mağazalarından vergisiz şekilde cep telefonu veya bilgisayar alabilecek.
Çalışmanın yüksek lisans, doktora ve açıköğretim öğrencilerini kapsamaması planlanıyor.
Örgün öğretimde okuyan 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak.