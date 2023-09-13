Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı son olarak Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmişti. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını konusundaki ayrıntıları yakın zaman sonra belli olacak. İşte, vergisiz cep telefonu satışında son bilgiler...