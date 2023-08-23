Vergisiz iPhone hayalleri suya düştü! İşte öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar
2023 yılının başından beri siyaset ve seçim gündeminde yer alan gençlere vergi indirimli akıllı telefon ve bilgisayar vaadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları neticesiyle yürürlüğe konmak üzere. Peki öğrencilerin hayallerini suya düşüren şartlar neler? Gençler hangi cihazları vergisiz satın alabilecek?
2023 seçim süreci sırasında çokça konuşulan öğrencilere vergi indirimli telefon ve bilgisayar satışı vaadi hakkında önemli gelişmeler yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu seçim vaadi için bizzat talimat verdi ve ilgili bakanlıklar konu hakkındaki çalışmalarına başladı.
iPhone gibi pahalı telefon serilerini neredeyse yarı fiyatına almanın hayalini kuran üniversite öğrencilerini üzecek şartlar açıklandı.
İddialara göre, ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler adına vergiden muaf olacak akıllı telefon ve bilgisayarlar için belirlenen şartlar şöyle: