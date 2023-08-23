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Vergisiz iPhone hayalleri suya düştü! İşte öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar

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Vergisiz iPhone hayalleri suya düştü! İşte öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar

2023 yılının başından beri siyaset ve seçim gündeminde yer alan gençlere vergi indirimli akıllı telefon ve bilgisayar vaadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları neticesiyle yürürlüğe konmak üzere. Peki öğrencilerin hayallerini suya düşüren şartlar neler? Gençler hangi cihazları vergisiz satın alabilecek? 

Vergisiz iPhone hayalleri suya düştü! İşte öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar

2023 seçim süreci sırasında çokça konuşulan öğrencilere vergi indirimli telefon ve bilgisayar satışı vaadi hakkında önemli gelişmeler yaşandı.

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Vergisiz iPhone hayalleri suya düştü! İşte öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu seçim vaadi için bizzat talimat verdi ve ilgili bakanlıklar konu hakkındaki çalışmalarına başladı.

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Vergisiz iPhone hayalleri suya düştü! İşte öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar

 iPhone gibi pahalı telefon serilerini neredeyse yarı fiyatına almanın hayalini kuran üniversite öğrencilerini üzecek şartlar açıklandı. 

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Vergisiz iPhone hayalleri suya düştü! İşte öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar

İddialara göre, ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler adına vergiden muaf olacak akıllı telefon ve bilgisayarlar için belirlenen şartlar şöyle:

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