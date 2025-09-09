Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek

Karar ile basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre, 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale getirildi.