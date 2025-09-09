Vergide yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek
Büyükşehir statüsündeki illerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde mükellefler artık gerçek usulde vergilendirilecek. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
Otel ve lokanta işletmeciliğinden şehir içi yolcu taşımacılığına kadar çeşitli işlerin 30 büyükşehirde de aynı usulde vergilendirilebilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar ile basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre, 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale getirildi.
KARAR NELERİ KAPSIYOR?
* Her türlü emtia imalatı,
* Her türlü emtia alım-satımı (gezici veya pazar takibi suretiyle yapılan perakende alım-satım hariç),
* İnşaat faaliyetleri,
* Motorlu taşıtların bakım ve onarımı,
* Lokanta, kafe ve benzeri hizmet işletmeleri,
* Eğlence ve istirahat yerleri,
* Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetleri gibi alanlarda faaliyet gösterenleri kapsıyor.
1 OCAK İTİBARIYLA UYGULANACAK
Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.