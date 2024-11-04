Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte kalem kalem yeni fiyatlar
Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı belli oldu. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranın yeni yılda vergi ve harçlara zam olarak yansıtılması bekleniyor.
Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.
12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.
Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.
Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.