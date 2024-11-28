Vergi suçu soruşturması tamamlandı! Dilan Polat'ın 32 yıla kadar hapsi istendi, kendini böyle savundu

"Devlete borcumuz varsa ödemek isteriz"

İddianamelerde, sanıkların ifadelerine de yer verildi. Buna göre, sanık Dilan Polat, suça konu olan Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aynı isimle kurulan limitet şirketinin devamı olduğunu belirterek, şirket işleriyle eşinin ilgilendiğini, ilk başlarda fiili olarak şirkette bulunmadığını anlattı.