Vergi suçu soruşturması tamamlandı! Dilan Polat'ın 32 yıla kadar hapsi istendi, kendini böyle savundu
Dilan ve Engin Polat çifti ile ailesine ait 6, sosyal medya fenomeni Tolunay Topal'a ait 1 şirkete yönelik "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma sonucu 7 iddianame hazırlandı. Sanıkların 7 şirket üzerinden kamuyu toplamda 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğrattığı belirtildi. Dilan Polat için 32 yıla kadar, Engin Polat için 65 yıla kadar hapis talep edildi. Polat çifti kendilerini böyle savundu...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 7 şirket üzerinden yapılan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçuna ilişkin hazırlanan iddianamelerde, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün ve Tolunay Topal "sanık" olarak yer aldı.
Sanıkların bir kısmının gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan sahte belgeleri isteyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet verdiği aktarılan iddianamelerde, bir kısmının ise muhasebe hileleri yaparak "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri ve şirket üzerinden sahte fatura kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları kaydedildi.
İddianamelerde yer verilen bilirkişi raporlarında, sanıkların 7 şirket üzerinden kamuyu toplamda 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğrattıkları belirtildi.
"Devlete borcumuz varsa ödemek isteriz"
İddianamelerde, sanıkların ifadelerine de yer verildi. Buna göre, sanık Dilan Polat, suça konu olan Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aynı isimle kurulan limitet şirketinin devamı olduğunu belirterek, şirket işleriyle eşinin ilgilendiğini, ilk başlarda fiili olarak şirkette bulunmadığını anlattı.