Vergi kaçırdığı iddia edilmişti! Shakira ifade verdi

İspanya'da haklarındaki adli soruşturmalardan dolayı mahkemeye gitmek zorunda kalan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alejandro Sanz ve Miguel Bose gibi benzer durumdaki birçok sporcu ve sanatçının, basının görüntü almasını önlemek için kendilerine ayrıcalık tanınmasına yönelik talepleri mahkeme hakimi tarafından reddedilmişti.