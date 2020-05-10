Verem aşısı koronavirüse karşı korur mu?
VPM1002 adlı yeni verem aşısı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olabilir mi? Bu kapsamda yürütülen birçok çalışma, araştırmacıların doğru yolda olduğunu gösteriyor.
Bacille Calmette-Guerin (BCG) adlı verem aşısı, geçtiğimiz yüzyılın başlarından beri kullanılıyor. Vereme karşı etkisi onaylanan olan tek aşı olan BCG'den bugüne kadar dört milyon dozdan fazla kullanıldı.
Max Planck Enfeksiyon Biyolojisi Enstitüsünde araştırmalarını yürüten bilim insanları ise BCG'nin genetiğini değiştirip VPM1002 adlı yeni aşıyı üretti. Eğer klinik deneyler başarılı bir şekilde tamamlanırsa, bu aşı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm dünyada vereme karşı mücadelede kullanılabilir.
VPM1002'nin geliştirilmesini sağlayan ekibin başında immünolog ve mikrobiyolog Prof. Dr. Stefan Kaufmann bulunuyor. Ekipteki araştırmacılar, artık aşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki etkisini de test etmeye başlamışlar.
Şimdiye kadar yapılan testler ise aşının etkileri hakkında ipucu veriyor. Verem alanında uzmanlaşan Kaufmann, DW'ye yaptığı açıklamada, "Kontrol çalışmaları, BCG'nin viral solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağladığını gösteriyor. Doğuştan gelen bağışıklık sistemimiz, BCG sayesinde harekete geçerek viral solunum yolları enfeksiyonlarına karşı vücudu savunuyor. Buradan yola çıkarak yeni geliştirdiğimiz aşının da benzer bir etki yapmasını bekliyoruz" diyor.