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Verdiği pozlar olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan özür diledi

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Verdiği pozlar olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan özür diledi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. İşte detaylar...

Verdiği pozlar olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan özür diledi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. İşte detaylar...

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Verdiği pozlar olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan özür diledi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. 

Ünlü oyuncu, son dönemde fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.

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Verdiği pozlar olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan özür diledi

Ünlü oyuncu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için olay yaratan pozlar verdi. 

Ünlü oyuncunun, pozları sosyal medyada hızla yayılırken, büyük tepki topladı. 

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Verdiği pozlar olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan özür diledi

Ünlü oyuncuya takipçilerinden: 'Böyle bir dönemde doğru mu sence?', 'Kadın cinayetlerinin yaygın olduğu zamanı mı buldun?', 'Hiç doğru değil' gibi yorumlar geldi.

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