Verdiği pozlar olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan özür diledi
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu, son dönemde fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.
Ünlü oyuncu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için olay yaratan pozlar verdi.
Ünlü oyuncunun, pozları sosyal medyada hızla yayılırken, büyük tepki topladı.
Ünlü oyuncuya takipçilerinden: 'Böyle bir dönemde doğru mu sence?', 'Kadın cinayetlerinin yaygın olduğu zamanı mı buldun?', 'Hiç doğru değil' gibi yorumlar geldi.