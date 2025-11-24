Verdiği kilolarla dikkat çeken Alişan, zayıflama sırrını söyledi! Yöntemi enteresan
Şarkıcı ve sunucu Alişan, sunduğu programlarla ve aldığı sahnelerde oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda eşi Buse Varol'un pahalı ayakkabılarına yaptığı yorumla adından söz ettiren Alişan, bu kez verdiği kilolarla çok konuşuldu. Zayıflama sırrını, katıldığı bir davette veren Alişan bakın hangi yöntemi kullanıyormuş...
Sahnelerin ve ekranların ünlü isimlerinden şarkıcı ve sunucu Alişan, yaptığı her şeyle çok konuşuluyor. Sahneleriyle dikkat çeken Alişan, bu kez de verdiği kilolarla adından söz ettirmeyi başardı. Zayıflama sırrının ne olduğu sorusu yöneltilince verdiği cevap herkesi şaşırttı.
Sahnelerin ve ekranların ünlü isimlerinden şarkıcı ve sunucu Alişan, Zeytinburnu'nda bulunan bir kebapçının davetine katıldı. Kilo verdiği dikkat çeken şarkıcı, bu değişimin sırrını da açıkladı.
"ACI BİBER"
Artık her öğününe acıyı eklediğini söyleyen Alişan, "Acı biber... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.
Alişan, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna da "Nazar dinimizde olan bir şey.