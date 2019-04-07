Venezuela'da muhalefet sokakta iktidar diyalog arayışında

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) yanı sıra sendika ve STK’lerin desteği ile kentin birkaç noktasından harekete geçen Maduro destekçileri, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önündeki Urdaneta Bulvarı’ndaki miting alanına kadar yürüdü. Mitinge katılan Devlet Başkanı Maduro, burada yaptığı konuşmada, “Venezuela’nın iyiliği, geleceği için bir müzakere, diyalog ve anlaşma arayışı konusundaki gönüllülüğümü ve desteğini tekrarlıyorum.” dedi.