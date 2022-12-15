Veliler dikkat okullardan bir bir mesaj yağıyor! Öğrencilerin yarısı tehlike altında
Son günlerde giderek artan ve tehlike haline gelen salgınlardan en çok etkilenen çocuklar oldu. Özellikle okula giden çocukların neredeyse yarısından fazlası hasta. Uzmanlar haftalar öncesinden solunum yolunu etkileyen salgın için uyarmıştı. Şimdi de ise okul yönetiminden velilere mesaj yağıyor.
Son dönemde başta çocuklar olmak üzere solunum yolları hastalıkları oldukça yaygın olarak görülüyor. Sırf bu sebeple çok sayıda kişinin yeniden maske takmaya başladığı da görülüyor. Üstelik, maske takan kişilerin sayısının daha da artacağı düşünülüyor. Pandemi döneminde de deneyimlendiği üzere maskelerin virüslere karşı adeta bir kalkan görevi gördüğü biliniyor. Üstelik maske kullanımını okul yönetimleri de destekliyor.
“Okullarda çok grip var, okula gelip geri gidiyorlar"
ATV Haber’de yer alan habere göre; Öğrenciler “Fazla grip oluyoruz.”, “Tüm sıra arkadaşlarımızda grip var.”, “Hastalık çok var, grip salgını falan.” ve “Okullarda çok grip var, okula gelip geri gidiyorlar gripten.” yorumlarını yaptı.
RSV, influenza ya da adenovirüs; şu sıralar okullarda kol gezen virüslerden sadece birkaçı olarak biliniyor. Okullarda sıklıkla görülen bu virüs sınıf mevcudiyetini neredeyse yarı yarıya düşürdü.
Veliler “Felaket grip var ortalıkta, salgın var” şeklinde konuşurken öğrenciler ise “Maske takmadığımız için fazla grip oluyoruz.” yorumunu yaptı.