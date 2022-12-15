Veliler dikkat okullardan bir bir mesaj yağıyor! Öğrencilerin yarısı tehlike altında

Son dönemde başta çocuklar olmak üzere solunum yolları hastalıkları oldukça yaygın olarak görülüyor. Sırf bu sebeple çok sayıda kişinin yeniden maske takmaya başladığı da görülüyor. Üstelik, maske takan kişilerin sayısının daha da artacağı düşünülüyor. Pandemi döneminde de deneyimlendiği üzere maskelerin virüslere karşı adeta bir kalkan görevi gördüğü biliniyor. Üstelik maske kullanımını okul yönetimleri de destekliyor.