Veliler çocuklarını sınavlara nasıl hazırlamalı?
Öğrencilerin sınav hazırlık maratonu sürüyor. Peki öğrencilerin yanı sıra veliler çocuklarının sınav başarısını yükseltmek için neler yapabilirler? Çocuklarının sınava daha iyi hazırlanması için velilerin yapması ve yapmaması gerekenlerin detaylarını sizler için derledik.
Sınava hazırlanan öğrencilerin ilk tedirginliği, sonuçlarıyla hayatının geri kalanının belirleneceği bir yarışa hazırlanması. İkinci tedirginliği ise 'anne ve babama ne diyeceğim, onların yüzüne nasıl bakarım' sorusunu kendilerine defalarca sormaları. Bu nedenle uzun ve zorlu süreçte velilerin, çocuğun ikinci kaygı sebebinin gerçek ve akılcı bir temele dayanmadığına çocuğu ikna edebilmesi çok önemli.
Başarının gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel kaygı. Ailenin çocuğunun başarısına katkı sağlaması için kaygıya tamamen engel olmak mümkün olmasa bile kaygıyı artırmaması gerekiyor. Başka bir öğrenciyle kıyaslamak, “tembel” ve “sorumsuz” gibi yargılayıcı sıfatlarla nitelemek, yapıcı olmayan eleştirilerde bulunmak ve “Sen bu kafayla başaramazsın” şeklinde yaklaşım öğrenciyi çalışmaya teşvik etmekten çok uzak olmakla birlikte, öğrencinin stresini artırıyor. Dolayısıyla anne ve babanın davranışları sınava hazırlık aşamasında çocuğun bakış açısını şekillendirmekte.
Ailenin öğrenciyi sınava hazırlaması, çocuğun planına onun izni olmadan müdahale edip denetleme yapmak olarak anlaşılmamalı. Ailenin bu süreçte çocuğunun eksik olduğu yönlerini vurgulayıp “daha çok çalışmalısın” şeklinde baskı yapmak yerine ihtiyaçlarını doğru biçimde karşılayarak destek olduğunu göstermesi gerekiyor.
Ailenin çocuğu motive edebilmesi ve başarısına katkıda bulunabilmesinin ilk koşulu onu anlamaya çalışmak ve anladığını göstermektir. Bu noktada doğru iletişim büyük önem taşıyor. Çocuğun, ailesinin onu her ne olursa olsun sevmeye ve hataları bile olsa desteklemeye devam edeceğini bilmeye ihtiyacı var. Anlaşıldığını ve ailesinin hiçbir koşula bağlı olmaksızın kendisini seveceğini bilen öğrenci, zorlukları ailesiyle paylaşabilir ve sorumluluklarına daha sıkı sarılır.