Veliler çocuklarını sınavlara nasıl hazırlamalı?

Ailenin çocuğu motive edebilmesi ve başarısına katkıda bulunabilmesinin ilk koşulu onu anlamaya çalışmak ve anladığını göstermektir. Bu noktada doğru iletişim büyük önem taşıyor. Çocuğun, ailesinin onu her ne olursa olsun sevmeye ve hataları bile olsa desteklemeye devam edeceğini bilmeye ihtiyacı var. Anlaşıldığını ve ailesinin hiçbir koşula bağlı olmaksızın kendisini seveceğini bilen öğrenci, zorlukları ailesiyle paylaşabilir ve sorumluluklarına daha sıkı sarılır.