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Veliefendi Hipodromu'nda korkunç ölüm! Rakibiyle çarpışıp attan düşen kadın jokey öldü

Veliefendi Hipodromu'nda korkunç ölüm! Rakibiyle çarpışıp attan düşen kadın jokey öldü

İSTANBUL Veliefendi Hipodromu'nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, yaşanan talihsiz kazadan 45 gün sonra acı haber geldi. Macar binici Eszter Jeles tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Veliefendi Hipodromu'nda korkunç ölüm! Rakibiyle çarpışıp attan düşen kadın jokey öldü

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda talihsiz bir kaza yaşandı.

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Veliefendi Hipodromu'nda korkunç ölüm! Rakibiyle çarpışıp attan düşen kadın jokey öldü

1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresinde Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrildi.

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Veliefendi Hipodromu'nda korkunç ölüm! Rakibiyle çarpışıp attan düşen kadın jokey öldü

Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkıldı.

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Veliefendi Hipodromu'nda korkunç ölüm! Rakibiyle çarpışıp attan düşen kadın jokey öldü

İzleyicilerin yüreklerinin ağzına geldiği kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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