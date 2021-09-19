Veliefendi Hipodromu'nda korkunç ölüm! Rakibiyle çarpışıp attan düşen kadın jokey öldü
İSTANBUL Veliefendi Hipodromu'nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, yaşanan talihsiz kazadan 45 gün sonra acı haber geldi. Macar binici Eszter Jeles tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda talihsiz bir kaza yaşandı.
1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresinde Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrildi.
Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkıldı.
İzleyicilerin yüreklerinin ağzına geldiği kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırıldı.