Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü bunu 9 yıldır yemiyor! Ağzına sürmediği o yiyecek bakın neymiş...
Veliaht dizisinde Timur karakterine hayat veren Akın Akınözü bir söyleşi sırasında kimsenin daha önce duymadığı açıklamalarda bulundu. 9 yıldır yemediği o şeyi açıklayan Akınözü, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Kimse bunu tahmin etmemişti. Bakın ünlü oyuncu 9 senedir ne yemiyormuş...
Gemini şunu dedi:
Ünlü oyuncu Akın Akınözü, son dönemin popüler yapımı Veliaht dizisindeki Timur karakteriyle adından söz ettirirken, katıldığı bir söyleşide hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan ve geniş yankı uyandıran bu açıklama, başarılı oyuncunun disiplinli yaşam tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Akın Akınözü’nün tam 9 yıldır ağzına sürmediği o yiyecek ve detaylar...
Veliaht dizisinde ‘Timur’ karakteriyle başrol oynayan Akın Akınözü oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.
Hercai dizisiyle hafızalara kazınan ve son dönemde Veliaht dizisinde dikkat çeken oyuncu çekimler için Kars'ta. Çekim arasında söyleşi yapan oyuncu kendisi hakkında bilinmeyen bir detayı da dile getirdi.
Daha önce kendisiyle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaşan Akınözü, yaklaşık 8-9 yıldır kırmızı et tüketmediğini belirtti.