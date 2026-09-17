Vefatının 10. yılında anıldı! Kızından duygulandıran mektup

ÇOCUKLARI MEZARI BAŞINDA DUYGULARINI PAYLAŞTI

Okuldaki törenin ardından anma programı, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda Tarık Akan'ın kabri başında devam etti.

Sanatçının oğlu Yaşar Özgür Üregül, babasının ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının değişmediğini söyledi. Üregül, babasının anısını yaşatmayı sürdüreceklerini belirterek “Babamın anısı filmlerinde ve okulunda yaşamaya devam ediyor. Bu ruhu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz, bize düşen görev bu” dedi.

“10 YIL OLDUĞUNA İNANMAK BANA ÇOK ZOR GELİYOR”

Tarık Akan'ın diğer oğlu Barış Zeki Üregül de babasına duyduğu özlemi dile getirdi.

Aradan geçen yıllara rağmen babasının her gün akıllarında olduğunu söyleyen Üregül, şu ifadeleri kullandı: “10 yıl olduğuna inanmak bana çok zor geliyor. Her gün aklımızda. Kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Sevenleri hayatta olduktan sonra anısı yaşamaya devam edecek. Bence bir insanın hayatındaki en büyük başarı, arkasında bu kadar sevenini bırakması.” Mezarı başında düzenlenen törende Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri de duygularını paylaştı. Öğrenciler ise usta oyuncunun kabrine karanfil bıraktı.

BAKIRKÖY MEYDANI'NDA ÖZEL ANMA PROGRAMI

Tarık Akan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla Bakırköy'de bir anma etkinliği daha düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle Bakırköy Meydanı'nda gerçekleştirilecek program, saat 19.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Etkinlikte sanatçının hayatı, sinema kariyeri ve Bakırköy ile kurduğu bağ çeşitli gösteriler, sinevizyon sunumları ve müzik performanslarıyla anlatılacak.