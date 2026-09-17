Vefatının 10. yılında anıldı! Kızından duygulandıran mektup
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Tarık Akan, vefatının 10. yılında ailesi, sanatçı dostları, öğrencileri ve sevenleri tarafından anıldı. Usta oyuncunun kurucusu olduğu okulda başlayan tören, mezarı başında devam etti.
Usta oyuncunun kurucusu olduğu okulda başlayan tören, mezarı başında devam etti. Akan’ın çocukları, aradan geçen 10 yıla rağmen babalarına duydukları özlemin dinmediğini anlattı. Oğlu Barış Zeki Üregül’ün sözleri ise anma törenine damga vurdu.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Tarık Akan, vefatının 10. yılında ailesi, sanatçı dostları, öğrencileri ve sevenleri tarafından anıldı. Sanatçının kurucusu olduğu okulda başlayan anma programı, Bakırköy'deki mezarı başında devam etti. Akan'ın çocukları, babalarına duydukları özlemi dile getirirken onun hem sinema dünyasında hem de eğitim alanında bıraktığı mirası yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.
KURUCUSU OLDUĞU OKULDA ANILDI
Tarık Akan için düzenlenen ilk anma töreni, sanatçının 1991 yılında kuruluşunda yer aldığı Bakırköy'deki Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Akan'ın ailesini, öğrencilerini, öğretmenlerini, sanatçı dostlarını ve sevenlerini bir araya getiren törende, usta oyuncunun sinema kariyerinin yanı sıra eğitime verdiği önem de anlatıldı.
Sanatçının kızı Özlem Üregül, babası için kaleme aldığı mektubu okuyarak duygularını paylaştı. Üregül, mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Taş ve sen, ikiniz de aynı felsefe, aynı güzel, aynı aydın insan topluluğu, aynı yarınların hayali ve sevgi... Birinde başlayan güç, diğerinde büyüdü. Senin ışığın çocukların geleceğini aydınlatıyor.” Babasının yalnızca kendileri için değil, sevdiği herkes için bir dost, yakın ve baba figürü olduğunu anlatan Üregül, onun izlerinin okulda ve öğrencilerin hayatında yaşamaya devam ettiğini söyledi.
“BİZİ GÜLDÜRDÜ, DÜŞÜNDÜRDÜ”
Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Burcu Aybat da törende yaptığı konuşmada, Tarık Akan'ın canlandırdığı karakterlerle Türkiye'nin ortak hafızasında yer edindiğini belirtti.
Aybat, sanatçının sinemadaki rollerinin ötesinde çocukların geleceğine katkı sunmak için verdiği emeğe dikkat çekerek şunları söyledi:
“Kimi onu Damat Ferit kimi Nurettin kimi Seyit Ali olarak hatırlıyor. Hayatı boyunca çok farklı karakterlere hayat verdi. Bizi güldürdü, düşündürdü. Bazen de görmek istemediğimiz gerçeklerle yüzleştirdi. Ama bana kalırsa hayatındaki en önemli rollerden birini hiçbir filmde oynamadı. O rolün bir senaryosu yoktu. Kameraları, seti de yoktu. O çocuklara ve eğitime inanan bir insanın rolüydü ve o bir rolü oynamadı.” Sanatçının “Anne Kafamda Bit Var” adlı eserini tiyatroya uyarlayan dramaturg Gökhan Aktemur ise Akan'ın hayatı boyunca hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ettiğini anlattı. Aktemur, usta oyuncunun ilk mücadelesinin ilkokul yıllarında yaşadığı konuşma zorluğunu yenmek olduğunu belirtti.
ÇOCUKLARI MEZARI BAŞINDA DUYGULARINI PAYLAŞTI
Okuldaki törenin ardından anma programı, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda Tarık Akan'ın kabri başında devam etti.
Sanatçının oğlu Yaşar Özgür Üregül, babasının ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının değişmediğini söyledi. Üregül, babasının anısını yaşatmayı sürdüreceklerini belirterek “Babamın anısı filmlerinde ve okulunda yaşamaya devam ediyor. Bu ruhu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz, bize düşen görev bu” dedi.
“10 YIL OLDUĞUNA İNANMAK BANA ÇOK ZOR GELİYOR”
Tarık Akan'ın diğer oğlu Barış Zeki Üregül de babasına duyduğu özlemi dile getirdi.
Aradan geçen yıllara rağmen babasının her gün akıllarında olduğunu söyleyen Üregül, şu ifadeleri kullandı: “10 yıl olduğuna inanmak bana çok zor geliyor. Her gün aklımızda. Kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Sevenleri hayatta olduktan sonra anısı yaşamaya devam edecek. Bence bir insanın hayatındaki en büyük başarı, arkasında bu kadar sevenini bırakması.” Mezarı başında düzenlenen törende Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri de duygularını paylaştı. Öğrenciler ise usta oyuncunun kabrine karanfil bıraktı.
BAKIRKÖY MEYDANI'NDA ÖZEL ANMA PROGRAMI
Tarık Akan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla Bakırköy'de bir anma etkinliği daha düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle Bakırköy Meydanı'nda gerçekleştirilecek program, saat 19.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Etkinlikte sanatçının hayatı, sinema kariyeri ve Bakırköy ile kurduğu bağ çeşitli gösteriler, sinevizyon sunumları ve müzik performanslarıyla anlatılacak.