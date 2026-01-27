Vefatından 48 saat önce yazmış! Volkan Konak'ın son mesajı gündem oldu
Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Volkan Konak'ın, vefatından yalnızca iki gün önce kuzenine gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Mesajın içeriği, sanatçının son günlerine dair dikkat çeken detaylar barındırıyor. Bakın Volkan Konak ölmeden önce neler söylemiş...
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefasından iki gün önce kuzenine gönderdiği öğrenilen bu mesaj ortaya çıktı. Sanatçının son sözleri ölümünün ardından yürek burktu, sosyal medyada büyük yankı uyanırdı. bakın Volkan Konak ölmeden önce son olarak neler söylemiş...
31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'taki konseri esnasında aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Volkan Konak, 58 yaşında yaşamını yitirmişti.
Vefatının ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirilen sanatçının naaşı, buradaki aile kabristanlığına defnedilmişti.
"MEZAR YERİNİ ÇOK SEVERDİ"
Volkan Konak'ın kuzeni Ercan Konak, Volkan Konak ile vefatından sadece iki gün önce gerçekleştirdikleri yazışmayı ilk kez açıkladı. Ercan Konak, babasının mezar ziyareti için gittiği sırada çektiği bir fotoğrafı merhum sanatçıya gönderdiğini belirterek şöyle dedi: