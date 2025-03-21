Vefat eden ünlü yönetmen Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı
Dün hayatını kaybeden ünlü yönetmen Osman Sınav'ın gerçekleştiremediği hayali ortaya çıktı. Sınav'ın mesleği adına kurduğu hayallerden biri de ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile çalışmaktı.
'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav'dan acı haber gelmişti.
Uzun süredir kanserle mücade eden Osman Sınav, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Hayalini açıklamıştı
Osman Sınav'ın daha önce verdiği röportaj ortaya çıktı. "Bu aralar nasıl bir hayal kuruyorsunuz" şeklindeki soruya cevap veren Osman Sınav, "Eva Green ile bir film çekmenin hayalini kuruyorum" demişti.
Osman Sınav'ın hayali, senaryosunu Elif Şafak ile birlikte yazdığı 'Suret-i Aşk'ta ünlü Fransız oyuncu Eva Green'in de rol almasıydı. Film, 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında çekilecekti. Senaryo, ajansı aracılığıyla Green'e gönderildi.