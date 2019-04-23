Vefa Küçük, divan başkanlığını torununa devretti

Organizasyona damadı Tolga Okkey, kızı Ayşegül Küçük Okkey, torunları Can-Selim Okkey ve kız kardeşi Nazlı Ercan ile birlikte gelen Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için hep beraber buradayız. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o günkü meclis üyeleri ve silah arkadaşlarına sevgilerimizi, saygılarımızı ve rahmetlerimizi sunuyoruz. Kulübümüz, başkan ve yönetimimizi çok güzel bir düzenleme yaptı. 23 Nisan'ın anlamını ve önemini çocuklarımıza, gençlerimize burada yaşatmak istedik. İnşallah Cumhuriyetimiz var olduğu müddetçe, kulübümüz var olduğu müddetçe 23 Nisan kutlamalarını kulübümüz Türkiye'nin bütün yöresinde kutlayacaktır'' dedi.