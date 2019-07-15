Vedat Milor'un en sevdiği tatlı eşinin dudaklarıymış! Sosyal medyada çok konuşulan yanıt
Yemek eleştirmeni Prof. Dr. Vedat Milor, Twitter hesabından "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulanlar arasına girdi.
Yaptığı paylaşımlarla ve yemekler üzerine getirdiği ilginç yorumlarla sıkça gündeme gelen Vedat Milor'un, eşi Linda S. Milor'a olan sevgisini neredeyse herkes biliyor. Eşine olan ilgisini ve sevgisini her fırsatta dile getiren Vedat Milor, bu sefer verdiği bir yanıtla sınırları zorladı diyebiliriz.
Milor, bugün öğle saatlerinde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçileriyle soru cevap yapacağını duyurdu. Ünlü isim, gelen sorulara tek tek yanıt verirken, "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna verdiği cevapla takipçilerinden takdir topladı.
En sevdiği tatlı: Milor, en sevdiği tatlı sorusuna, "Daha önce de söylemiştim. Eşimin dudakları" cevabını verdi. Bu yanıt kısa sürede Milor'un takipçileri arasında yayıldı ve ilginç yorumlar yapılmasına sebep oldu.
Yoruma sinirlenmişti: Eşiyle gittikleri bir restorandan fotoğraf paylaşan Milor, altına da "Sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. #aşk" notunu eklemişti. Milor'un takipçilerinden biri ise fotoğrafın altına "Abimin eşi diyecektiniz herhalde" yorumunda bulunmuştu. Milor ise gelen yoruma "Neden bu kadar kötüsünüz?" cevabını vermişti.