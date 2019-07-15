Vedat Milor'un en sevdiği tatlı eşinin dudaklarıymış! Sosyal medyada çok konuşulan yanıt

Yaptığı paylaşımlarla ve yemekler üzerine getirdiği ilginç yorumlarla sıkça gündeme gelen Vedat Milor'un, eşi Linda S. Milor'a olan sevgisini neredeyse herkes biliyor. Eşine olan ilgisini ve sevgisini her fırsatta dile getiren Vedat Milor, bu sefer verdiği bir yanıtla sınırları zorladı diyebiliriz.