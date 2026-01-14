Vedat Milor'den ezber bozan sözler! "Çemen sevmeyen biriyse ayrılın"
Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi dünyasının sevilen ismi Vedat Milor, çemenin kokusu üzerinden radikal bir ilişki tavsiyesi verdi. Milor, çemen kokusunu beğenmeyen kadınlarla ilişki yaşanmamasını önerdi ve "Bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın. Evliyseniz hemen boşayın!" dedi.
YouTube kanalında yayınladığı programın yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, bu kez sadece damağa değil, ilişkilere de dokundu. Milor, çemen üzerinden lezzet tutkunlarını hem güldüren hem de düşündüren bir "uyarıda" bulundu.
"KADINLAR BEĞENMİYOR" ELEŞTİRİSİNE RADİKAL ÇÖZÜM
Milor, çemenin o meşhur ve keskin kokusunun bazı çevrelerde yarattığı rahatsızlığa değinerek konuyu şu sözlerle sosyal medya gündemine taşıdı:
"Çemen kokusu geliyor... Bazı arkadaşlar 'bayanlar beğenmiyor' diyor, doğrudur. Ama bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın. Evliyseniz hemen boşayın!"
MİZAH MI TAVSİYE Mİ ?
Restoran eleştirileriyle tanınan Milor'un bu "boşanma ve ayrılık" tavsiyesi, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı.