Vedat Milor mayolu kaslı fotoğrafını paylaştı gelen yorumlar kahkaha attırdı
64 yaşındaki gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından 24 yaşında mayolu ve kaslı çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.
Son zamanlarda aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. Zaman zaman da sosyal medyada yaptığı paylaşımlar tartışma konusu oluyor ve Milor, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Milor, yine bir sosyal medya paylaşımıyla ortalığı salladı. Ünlü gurme bu kez Instagram'da 24 yaşında çekilmiş bir tatil pozunu sevenleriyle paylaştı. Mayolu hali ve karın kasları kimsenin gözünden kaçmazken Milor da espiriyi patlattı, birbirinden komik yorumlar geldi.
Vedat Milor, "Club Med'de tatilde. Boynumdaki boncuklar Run DMC'ye ilham veren bir kolye değil. O zamanlar bir şey yiyip içmek istediğiniz para yerine bu boncukları kullanıyordunuz" notuyla bu fotoğrafını paylaştı.
Milor'un fotoğrafının altına birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. Fotoğrafa sessiz kalamayan ilk isim ise Şahan Gökbakar oldu.