Vedat Milor kızı Ceylan Handan'la ilk kez paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, son zamanlarda sıklıkla Twitter paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Instagram'daki yeni paylaşımı ise olay oldu. Milor, kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.