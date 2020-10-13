Vedat Milor kızı Ceylan Handan'la ilk kez paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı
Vedat Milor, sosyal medya hesabı Instagram'da ilk kez kızı Ceylan Handan'la fotoğrafını paylaştı. Milor'a beğeni yağdı.
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, son zamanlarda sıklıkla Twitter paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Instagram'daki yeni paylaşımı ise olay oldu. Milor, kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Vedat Milor ile Linda Susan Milor çiftinin 18 yaşındaki kızları Ceylan Handan, bu paylaşımla ortaya çıktı. Milor, baba-kız pozunu sosyal medya hesabından "Biraz geç olsa, kızım Ceylan Handan ile..." notuyla yayınladı.
Ünlü gurmenin kızı Ceylan Handan ile paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Vedat Milor: 10 Ekim 1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Oktay Milor ve Annesi kendisi 5 yaşındayken boşandığı için babaannesinin yanında büyümüştür. Babaannesi de kendisi 13 yaşındayken ölünce Galatasaray’da yatılı okumaya başladı.