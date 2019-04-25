Vedat Milor herkesi şaşırttı! Takipçisine öyle bir cevap verdi ki...

Başka bir takipçisi de, "Vedat ve benzeri etki ajanları işlerini sabırla, yıllara yayarak yaparlar. Üst Akıl, bu yöntemleri kullanarak memleketimizi içten yıpratmaktadır, vatandaşlarımız bu gerçeği görmeli" yorumunu yaptı. Milor ise, "Akıl hastaları için adres burası değil" yanıtını verdi.