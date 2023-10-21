Vedat Işıkhan devreye girdi, asgari ücrette hesap değişti! İşte 3 formül 4 oran
Asgari ücret, aralık ayında 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde ilgili bakanlıklar kapsamlı bir çalışma yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi. Işıkhan, “Hedefimiz, Aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır” derken yeni asgari ücret Ocak 2024 zammı için hesaplar bir kez daha değişti. Formül belli olurken, rakamlar da ortaya çıktı.
Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı 2,5 saat sürdü ve gündem konularına göre bağlı ve ilgili kurumlar ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileriyle bir araya gelindi.
Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Üçlü Danışma Kurulu'nun "Çalışma Hayatı" gündemiyle en son 2018'de toplandığını hatırlatan Işıkhan milyonlarca kişinin merak ettiği Ocak 2024 asgari ücret zammı için de açıklamalarda bulundu.
Asgari ücretin oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını hatırlatan Işıkhan, büyük bir özveri ve sağduyuyla Türkiye'nin bulunduğu koşulları da göz önüne alarak asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdiklerini ve karara bağladıklarını anlattı.