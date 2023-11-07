Vedat Işıkhan açıkladı kulisler kaynadı! İşte emeklinin yeni zam oranı! Refah payı detayı

Tüm emekli maaşları için Ocak 2024 artacak. Yaklaşık 16 milyon kişiyi ilgilendiren emekli zammı düzenlemesi için son 2 aya girilirken, ‘En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırdı. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla da 4 aylık emekli maaşı zammı oranı kesinleşirken, milyonları heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.