Vedat Işıkhan açıkladı kulisler kaynadı! İşte emeklinin yeni zam oranı! Refah payı detayı
Yeni yıla kısa bir süre kala emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlanırken, aylıklar üzerinde belirleyici olan enflasyon verileri de açıklanmaya devam ediyor. SSK Bağkur emekli maaşı zammı Ocak 2024 yılında 6 aylık enflasyona ek olarak refah payının da eklenmesiyle belirlenecek. Böylece 7.500 TL olan 'En düşük emekli maaşı' artacak. Peki refah payı oranı ne olacak? Kulislerle şimdiden yüzde 7'lik ek artış konuşuluyor. İşte kesinleşen 4 aylık zam oranı ile yeni hesap…
Tüm emekli maaşları için Ocak 2024 artacak. Yaklaşık 16 milyon kişiyi ilgilendiren emekli zammı düzenlemesi için son 2 aya girilirken, ‘En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırdı. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla da 4 aylık emekli maaşı zammı oranı kesinleşirken, milyonları heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi
Milyonların geliri Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından refah payı hariç belli olacak. Emekliye zam düzenlemesi ekonomi yönetiminin öncelikli gündemi haline gelirken kritik açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" dedi.
EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR için aylık zam oranı netleşti
Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmuştu. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.
Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.